2024-11-27 19:45:07 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بەشێوەیەكی فەرمی لامین یامال ئەستێرەی ئیسپانی یانەی بارسێلۆنای ئیسپانی خەڵاتی گۆڵدن بۆی بۆ ساڵی 2024 بردەوە. كەمێک پێش ئێستا لامین یامال خەڵاتی گۆڵدن بۆی بۆ ساڵی 2024 بردەوە. Golden Boy Absolute Best is LAMINE YAMAL!@FCBarcelona star is the best U21 player in all Europe! #Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/34MSsPFDWY — Golden Boy …