2024-11-27 21:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بزوتنەوەی گۆڕان رایدەگەیەنێت، “بەشداریی كابینەی دەیەم ناكەین و وەكو هێزێكی ئۆپۆزسیۆن دەمێنینەوە”. دلێر عەبدولخالق، وتەبێژی بزوتنەوەی گۆڕان…

The post بزوتنەوەی گۆڕان: بەشداریی كابینەی دەیەم ناكەین و وەكو هێزێكی ئۆپۆزسیۆن دەمێنینەوە appeared first on Esta Media Network.