2024-11-27 21:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، پێشبینی درووستبوونی تەم لەکاتەکانی بەیانی زووی رۆژی پێنجشەممەدا هەیە و زیاتریش…

The post کەشناسیی هەرێم: لە بەیانیی زوودا ئەگەری درووستبوونی تەم هەیە appeared first on Esta Media Network.