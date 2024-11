2024-11-28 16:10:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی ئاگادارییەکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، بە نووسراوێک پڕۆسەی تەوتینمان بۆ سەرجەم مامۆستا و فەرمانبەرانمان جێبەجێکردووە. سەرۆکایەتیی…

The post زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی: پڕۆسەی تەوتینمان بۆ سەرجەم مامۆستا و فەرمانبەرانمان جێبەجێکردووە appeared first on Esta Media Network.