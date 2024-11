2024-11-28 18:20:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

منداڵێکی تەمەن دوو ساڵ و نیو بوو بە ژێر ئۆتۆمبێلی باوکییەوە و گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی راپەڕین، لە راگەیەندراوێکدا…

