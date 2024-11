2024-11-28 19:10:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی چاودێری و کۆمەڵایەتیی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، رێنمایی‌ نوێ بۆ وه‌رگرتنی‌ مۆڵه‌تی‌ به‌خێوكه‌ر بۆ به‌خێوكردنی‌ منداڵی‌…

The post رێنمایی‌ نوێ بۆ وه‌رگرتنی‌ مۆڵه‌تی‌ به‌خێوكردنی‌ منداڵی‌ خاوه‌ن پێداویستیی‌ تایبه‌ت دەرچوو appeared first on Esta Media Network.