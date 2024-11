2024-11-28 21:45:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی عێراق رایگەیاند، هەفتەی داهاتوو گەشتە ئاسمانییەکانی عێراق بۆ بەیروتی پایتەختی لوبنان دەستپێدەکەنەوە. رەزاق محێبس،…

The post گەشتە ئاسمانییەکانی بەغداد و بەیروت دەستپێدەکەنەوە appeared first on Esta Media Network.