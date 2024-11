2024-11-28 21:45:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ژێرئاوكەوتنی بەلەمێكی كۆچبەران لە دەریای ئیجە دوو هاوڵاتی هەرێمی كوردستان خنكان. پێشڕەو عەبدوڵڵا، نوێنەری پەنابەرەگەڕاوەكانی كورد لە…

