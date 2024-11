2024-11-28 23:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، دوای ئەوەی بەهۆی كێشەی بارزۆرییەوە لەسەر فیدەری دووی دەربەندیخان نزیكەی 50%ی دانیشتووانی دەربەندیخان…

