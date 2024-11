2024-11-29 18:40:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی سەرۆكی ئۆكرانیا هەڕەشەكانی لە ئەنجامدانی هێرش بۆ سەر روسیا توندتركردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ زلێنسكی سوپای بەرگریی وڵاتەكەی…

The post سەرۆكی ئۆكرانیا فەرمانێكی بەپەلە دەردەكات appeared first on Esta Media Network.