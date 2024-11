2024-11-29 21:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرچاوەیەكی ئاگادار بە ماڵپەری بەغداد ئەلیەومی راگەیاندووە، رۆژی یەكشەممەی داهاتوو حكومەتی عێراق پارەی تەرخانكراو بۆ مووچەی مانگی 10ی…

