2024-11-29 21:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندنی كارەبای سلێمانی هۆكاری كەمبوونەوەی كاتژمێرەكانی پێدانی كارەبای نیشتمانی بە هاوڵاتییان ئاشكرادەكات و دەڵێت، “بەهۆی دابەزینی پلەكانی…

