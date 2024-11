2024-11-29 23:36:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بەشێوەیەکی فەرمی روود ی ڤان نیستێلڕۆی پۆستی راهێنەرایەتی لێستەر سیتی وەردەگرێت. ماڵپەڕی فەرمی لێستەر سیتی بڵاویکردووەتەوە، بەفەرمی لەگەڵ ڤان نیستێلڕۆی گەیشتوونەتە رێککەوتن و گرێبەستیان واژۆ کردووە، راهێنەرە هۆڵەندییەکە ئێستا راهێنەری نوێی رێوییەکانی ئینگڵتەڕایە. We are delighted to confirm the appointment of Ruud van Nistelrooy as our new First Team Manager ? — Leicester …