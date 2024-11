2024-11-30 09:30:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ قۆناغی کۆتایی پرۆسەی سەرژمێری گشتیی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان دەستپێدەکات. وەزارەتی پلاندانانی هەرێم بڵاویکردەوە، پرۆسەکە بۆ ماوەی زیاتر…

