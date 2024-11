2024-11-30 10:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زاکاری کارترایت، پسپۆڕی بواری خۆراک رایگەیاند، کاغەزی ئەلەمنیۆم کە تایبەتە ‏بە هەڵگرتن و پاراستنی خۆراک، وەک پێویست رێگری…

The post پسپۆڕێکی خۆراک:کاغەزی ئەلەمنیۆم لەگەڵ چەند خۆراکێک کارلێک دەکات و ماددەی ژەهراوی دروستدەکات appeared first on Esta Media Network.