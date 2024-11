2024-11-30 10:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان رایگەیاند، هەست بە سەرکەوتن دەکەن ‏چونکە رێگرییانکردووە لەوەی ئیسرائیل بەرەکەیان بە یەکجاری لەناوبەرێت، وتیشی،…

The post ئەمینداری حزبوڵڵا: پابەند دەبین بە جێبەجێکردنی ئاگربەستەوە appeared first on Esta Media Network.