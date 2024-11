2024-11-30 12:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جیۆلۆجیناسان لە چین باسیان لەوەکردووە، کانێکی گەورەی زێڕیان لە هەرێمی هونان دۆزیوەتەوە، پێشبینی دەکەن بەهای ئەو زێڕەی تیایدایە…

The post چین کانێکی گەورەی زێڕی دۆزیوەتەوە و گومان دەکرێت گەورەترین بێت لە جیهاندا appeared first on Esta Media Network.