2024-11-30 12:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

28 کۆچبەری بەلەمە نوقمبووەکەی دورگەی سامۆس رزگارکران و تەرمی چوار کەس دۆزرانەوە. حسێن حەمە ساڵح، نوێنەری دەزگای لوتکە…

The post 28 کۆچبەری بەلەمە نوقمبووەکەی ئیجە رزگارکران appeared first on Esta Media Network.