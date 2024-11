2024-11-30 15:46:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژی دووشەممە، 2ی 12ی 2024 پەرلەمانی هەرێمی کوردستان یەکەم دانیشتنی خولی شەشەم بەڕێوەدەچێت. بە گوێرەی راگەیەندراوی رەسمیی پەرلەمانی…

The post کارنامەی یەکەم دانیشتنی خولی شەشەمی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بڵاوکرایەوە appeared first on Esta Media Network.