2024-11-30 19:25:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ دوا قۆناغەكانی پڕۆژەی بەرزەپردی حەپسەخانی نەقیب قیرتاوكرا و بەڕووی شۆفێراندا دەكرێتەوە سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی ئەم وێنانەی بڵاوكردووەتەووە…

