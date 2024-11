2024-11-30 20:02:59 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندنی کارەبای سلێمانی رایگەیاند، بەهۆی دابەزینی پلەکانی گەرما و زیادبوونی خواست لەسەری کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتمانیی لە…

The post پێدانی کارەبای نیشتمانی بۆ پێنج کاتژمێر لە رۆژێکدا کەمبووەتەوە appeared first on Esta Media Network.