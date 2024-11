2024-11-30 22:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی سەركەوتن بەسەر تیرۆریستانی داعش حكومەتی عێراق 10ـی مانگی داهاتووی كردە پشوو لەسەرجەم دەزگا و دامەزراوەكانی دەوڵەتدا. ئەمیندارێتیی…

