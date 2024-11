2024-11-30 23:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق بڕیاری لەسەر ناردنی سێ 761 ملیار دینار بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم…

The post سروە محەمەد: بڕیار لەسەر ناردنی سێ 761 ملیار دینار دراوە و هیچ مووچەیەك نافەوتێت appeared first on Esta Media Network.