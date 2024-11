2024-11-30 23:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند، ئامادەی هەر هاوکارییەکی پێویستن بۆ سوریا. ئەمشەو محەمەد شیاع سودانی سەرۆک…

