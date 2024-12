2024-12-01 09:52:45 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چوار رۆژ بەسەر گرژییەکانی سوریادا تێدەپەرێت، تا ئێستا زیاتر لە ‌‎300‌‏ کەس ‏کوژراون و دەیان کەسی دیکەش برینداربوون،…

The post دوا زانیارییەكان دەربارەی گرژییەكان و بارودۆخی سوریا appeared first on Esta Media Network.