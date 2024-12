2024-12-01 13:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانبەرانی گرێبەستی تەندروستی لە هەولێر گردبوونەوەی ناڕەزایەتییان ئەنجامدا. نوێنەری فەرمانبەرەکان لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانید رایگەیاند، “سەرۆکی حکومەت بڕیاری بەهەمیشەییکردنی…

The post لە هەولێر گردبوونەوەی ناڕەزایی ئەنجامدرا appeared first on Esta Media Network.