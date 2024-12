2024-12-01 15:20:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی خانەنشینی عێراق سەرجەم رێوشوێنەکانی دابەشکردنی مووچەی خانەنشینانی بۆ مانگی 12 تەواوکرد. دەستەی خانەنشینی عێراق بڵاویکردەوە، سەرجەم رێوشوێنەکانی…

The post لە عێراق دابەشکردنی مووچەی مانگی 12 دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.