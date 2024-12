2024-12-01 18:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فوئاد حسێن و هاکان فیدان، لە رێگەی پەیوەندیی تەلەفۆنییەوە لەبارەی دۆخی سیاسیی سوریا و دواین پێشهاتەکان قسەیان کرد.…

