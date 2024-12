2024-12-01 19:35:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی نووسراوێکی بانکی ناوەندیی عێراق کە ئآراستەی بانک و دامەزراوە داراییەکان کراوە، سەرجەم حەواڵە داراییەکانی تیکتۆک لە…

The post حەواڵە داراییەکانی تیکتۆک لە عێراق راگیران appeared first on Esta Media Network.