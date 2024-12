2024-12-01 21:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق رەزامەندی داوە لەسەر خەرجکردنی 289 ملیار…

The post عێراق بڕە پارەیەکی دیکە بۆ هەرێم دەنێرێت appeared first on Esta Media Network.