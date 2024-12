2024-12-01 23:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەكێتیی خانەنشینانی كوردستان رایدەگەیەنێت، بۆ جێبەجێكردنی تەواوی بڕگەكانی یاسای ژمارە 9ی خانەنشینیی عێراق سەردانی بەغدایان كردووە. سادق…

The post هەوڵەكان بۆ هاوتاكردنی مووچە دەستیپێكرد appeared first on Esta Media Network.