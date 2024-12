2024-12-02 09:15:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هێزەکانی سوریای دیموکرات لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرایکرد، کار بۆ بردنە دەرەوەی خەڵکەکەمان لە ناوچەکانی تەلرەفعەت و…

The post لەبارەی ئاڵۆزییەکانی سوریا راگەیەندراوێکی بەپەلە بڵاوکرایەوە appeared first on Esta Media Network.