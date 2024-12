2024-12-02 11:03:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ مەسعەد بۆلس خەزووری تیڤانی کچی وەک راوێژکاری باڵای کاروباری عەرەبی و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست راسپارد. مەسعەد بۆلس…

