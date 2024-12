2024-12-02 12:20:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن تیمەکانی کاروباری مین لە هەولێر مووشەکێکی بالیستیک بەبێ زیان لەناوبرا. راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین لە شاری…

