2024-12-02 12:20:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ ئەوەی کۆمەڵی دادگەری بڕیاری بایکۆتی پەرلەمانی دا، بەڵام یەکێک لە کاندیدە دەرچووەکانی چووە پەرلەمانی کوردستان. پەیامنێری تۆڕی…

The post سەرەڕای بایکۆتی حزبەکەی کاندیدێکی دەرچووی کۆمەڵ چووە پەرلەمان appeared first on Esta Media Network.