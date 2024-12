2024-12-02 13:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان رایگەیاند، سەرجەم بەڵێنەکانمان جێبەجێدەکەین. د. میران محەمەد، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی…

The post د. میران محەمەد: بەڵێنەکانمان جێبەجێدەکەین appeared first on Esta Media Network.