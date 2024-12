2024-12-02 19:00:59 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران رایدەگەیەنێت، پێویستە حکومەتی داهاتوو بتوانێت لە ئاستی چاوەڕوانییەکانی هاوڵاتییانی کوردستان بێت و دادپەروەرانە خزمەتی خەڵک…

