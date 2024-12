2024-12-02 20:00:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دڵشاد میرانی نوێنەری مامۆستایانی ناڕازی لە لێدوانێكدا بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، بەهۆی بێ مووچەییەوە مامۆستایان و فەرمانبەران…

The post “مامۆستایان و فەرمانبەران داوای مووچەی مانگەكانی 10، 11 و 12 دەكەن” appeared first on Esta Media Network.