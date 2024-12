2024-12-02 20:00:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانيی سلێمانی لە راگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمێكدا لە هۆلی ڕۆشنبیری سلێمانیی 492 پارچە زەویی لە سێكتەرەكانی…

