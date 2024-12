2024-12-03 09:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا هۆشداری دەداتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئەگەری ئازادنەکردنی دیلە ئیسرائیلییەکان. ترەمپ لە پێگەی Truth…

The post ترەمپ هەڕەشە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات appeared first on Esta Media Network.