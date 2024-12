2024-12-03 09:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی هەواڵیی الحدث بڵاویکردەوە، هێزە کوردییەکانی رۆژئاوای کوردستان حەوت گوندیان لە سنووری دێرەزۆر کۆنترۆڵکردووە و دەڵێن لەسەر داوای…

