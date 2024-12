2024-12-03 11:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كارەبا بڕیارێك بۆ باشكردنی پێدانی كارەبای نیشتمانی دەدات و باشتر بەڕێوەبردنی ئەو بڕە کارەبایەی لە ئێستادا بەرهەم…

The post بڕیارێك بۆ باشكردنی پێدانی كارەبای نیشتمانی دەدرێت appeared first on Esta Media Network.