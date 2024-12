2024-12-03 12:01:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی پێنجشەممە لە هەردوو پارێزگای کەربەلا و میسان بکرێتە پشووی رەسمی. پارێزگاری کەربەلا بڵاویکردەوە، “بەبۆنەی یادی شەهیدکردنی…

