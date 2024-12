2024-12-03 13:20:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی زانیارییەکانی تۆڕی میدیایی ئێستا کە لە سەرچاوەیەکی وەزارەتی دارایی عێراقەوە دەستی کەوتووە، پێشنیازێک لەلایەن حکومەتی هەرێمی…

The post لەبارەی مووچەی سێ مانگی هەرێمەوە پێشنیازێک لەبەردەم وەزارەتی دارایی عێراقە appeared first on Esta Media Network.