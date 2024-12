2024-12-03 16:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا 10 ی ئەم مانگە لەسەرجەم پارێزگاکانی هەرێم بکاتە پشووی رەسمی. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڵاویکردەوە،…

