2024-12-03 21:20:42 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی خشتەی كاری كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سبەی لە خشتەی كارانامەی كۆبوونەوەكاندا سودانی ئامادەی كۆبوونەوەكە دەبێت و گفتوگۆی…

