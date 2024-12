2024-12-03 22:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی رێكخراوی یەكێتیی مامۆستایانی كوردستان رایدەگەیەنێت، پێویستە حكومەتی هەرێم لیستی مووچە رابگەیەنێت و دەست بە دابەشكردنی مووچە بكرێت…

