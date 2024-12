2024-12-06 22:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی عێراق، رایگەیاند، “عێراق دەستوەردانی سەربازی لە سوریا ناکات”. باسم عەوادی، وتەبێژی حکومەتی عێراق لە لێدوانێکی تەلەفزیۆنیدا…

The post باسم عەوادی: عێراق دەستوەردانی سەربازی لە سوریا ناکات appeared first on Esta Media Network.