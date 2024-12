2024-12-08 00:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا لە بەشەناوخۆییەكی هەولێر ئاگر كەوتەوە و تیمەكانی بەرگریی شارستانی ئاگرەكەیان كۆنترۆڵكرد. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

