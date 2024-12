2024-12-09 11:55:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ سێشەممە زەوی بەسەر زیندانیانی سیاسیی سنووری سلێمانیدا دابەشبکرێت. سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی بڵاویکردەوە، ئاگاداری ئەو زیندانیکراوە سیاسییانە…

